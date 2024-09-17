Запрет на вылов воблы в России продолжит действовать в 2025 г. — Шестаков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на вылов воблы в России продолжит действовать в 2025 году. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

«Запрет на воблу есть, и на следующий год будет, потому что с воблой действительно плохая ситуация. Надо дать отдохнуть, надо дать определенным запасам определенное время на восстановление, на отдых», — сказал Шестаков.