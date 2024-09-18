Зеленский отменил встречу с лидерами Латинской Америки из-за страха низкой явки — СМИ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский отметил встречу с лидерами стран Латинской Америки, планировавшуюся накануне начала недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23–27 сентября, поскольку Киев получил лишь небольшое число подтверждений участия со стороны глав государств региона. Об этом сообщила бразильская газета Folha de S.Paulo («Фолья ди Сан-Паулу»).

По ее информации, украинское руководство направило приглашения в конце августа. Зеленский планировал, что проведение подобной встречи «продемонстрирует символическую поддержку Киева странами региона». Он также намеревался обсудить «возможности участия (стран Латинской Америки — прим. ТАСС) в восстановлении Украины» после окончания конфликта. Однако затем в Киеве «решили пересмотреть свои планы из-за небольшого числа подтверждений» со стороны глав государств региона.

Как пишет издание, Украина все же получила несколько положительных ответов, одно из них — от лидера Гватемалы Бернардо Аревало. На участие президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы украинские власти «и не рассчитывали», хотя направили ему приглашение. Газета добавляет, что после постигшей Зеленского неудачи Киев попытается организовать подобную встречу только в 2025 году.