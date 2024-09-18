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Киев просит у Запада удары вглубь РФ, инвестиции в ВПК и членство в НАТО — Kyodo

16:00 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План президента Украины Владимира Зеленского, который, по его мнению, поможет завершить конфликт, включает в себя запрос на удары западным дальнобойным оружием по РФ, инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК), а также «скорейшее вступление» в НАТО. Об этом сообщило агентство Киодо, ссылаясь на высокопоставленного украинского правительственного чиновника, чье имя не приводится.

По данным Киодо, в проекте документа содержится разъяснение «необходимой для победы» номенклатуры американского и европейского вооружения, в том числе ракет ATACMS, Storm Shadow, противоракет для комплексов Patriot, его объемы, сроки поставок, цели применения, а также запрос на разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Киеве также хотят разъяснить результаты атаки на Курскую область.

Кроме того, утверждает Киодо, в плане также есть запрос на инвестиции в украинский ВПК с указанием необходимой суммы для наращивания производства в стране беспилотников и артиллерийских снарядов, указание на лазейки в санкционном режиме против России, а также требование о «скорейшем вступлении» Украины в НАТО.

Указанные меры, по мнению Киева, направлены на усиление давления на Москву по четырем направлениям — военному, экономическому, политическому и дипломатическому. План Зеленский хочет представить в сентябре во время визита в США нынешнему президенту Джо Байдену, а также двум кандидатам на этот пост — вице-президенту Камале Харрис и экс-президенту Дональду Трампу, пишет Киодо.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта.

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