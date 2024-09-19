25 человек погибли, 608 пострадали в результате второй серии взрывов в Ливане
15:12 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд заявил, что в результате второй серии взрывов устройств связи в среду погибли 25 человек, еще 608 пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters.
18 сентября в различных частях страны взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Руководство проиранской шиитской милиции «Хезболлах» возложило ответственность за организацию атак на Израиль.
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