0
0
143
НОВОСТИ

У берегов Новой Земли специалисты обследуют затопленную 32 года назад атомную подлодку

11:30 21.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водолазы МЧС России проведут обследование подводной лодки К-27, лежащей на дне Карского моря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В сентябре личный состав Центра „Лидер“ МЧС России обследует атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море. Уже 32 года судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового. Подлодка представляет собой наиболее радиационно опасный объект, среди прочих затопленных объектов в российской Арктике», — сказали в МЧС.

К-27 — единственная построенная подводная лодка с жидким металлом в качестве теплоносителя в реакторе. 24 мая 1968 года на ней произошла радиационная авария, в результате которой облучились 20 моряков, погибли 17 из них. 10 сентября 1981 года она была затоплена у берегов Новой Земли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 21.09.2024
ВС России нанесли удар по судну, груженому западным оружием – Минобороны РФ
0
114
11:00 21.09.2024
Россия не будет отвечать симметрично на недружественные действия Совета ЦЕРН
0
283
10:50 21.09.2024
В Японском море начинаются российско-китайские военно-морские учения
0
242
10:10 21.09.2024
The Times: Британия и США готовят тайное согласие на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ
0
306
09:30 21.09.2024
Сегодня последний день, когда температура воздуха в Москве будет дотягиваться до 20 градусов - Вильфанд
0
315
09:20 21.09.2024
Комиссия по ценным бумагам и биржам США грозит санкциями Илону Маску
0
334
09:00 21.09.2024
Америка постепенно наращивает военное присутствие вблизи Аляски - СМИ
0
357
22:40 20.09.2024
Бербок заявила, что без поддержки Запада Украине настанет конец
0
815
22:00 20.09.2024
Израиль считает теперь любого радикала «Хезболлах» легитимной целью — офис Нетаньяху
0
717
21:20 20.09.2024
Глава МИД Польши отказался от своих слов о Крыме
0
1047

Возврат к списку