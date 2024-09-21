У берегов Новой Земли специалисты обследуют затопленную 32 года назад атомную подлодку
11:30 21.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водолазы МЧС России проведут обследование подводной лодки К-27, лежащей на дне Карского моря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«В сентябре личный состав Центра „Лидер“ МЧС России обследует атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море. Уже 32 года судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового. Подлодка представляет собой наиболее радиационно опасный объект, среди прочих затопленных объектов в российской Арктике», — сказали в МЧС.
К-27 — единственная построенная подводная лодка с жидким металлом в качестве теплоносителя в реакторе. 24 мая 1968 года на ней произошла радиационная авария, в результате которой облучились 20 моряков, погибли 17 из них. 10 сентября 1981 года она была затоплена у берегов Новой Земли.
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