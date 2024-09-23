Экипаж корабля «Союз МС-25» завершил годовую миссию на МКС

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон вернулись на Землю после самой длительной миссии по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Космонавты и астронавт вернулись со станции на борту корабля «Союз МС-25», который приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. К месту посадки направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.