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НОВОСТИ

Экипаж корабля «Союз МС-25» завершил годовую миссию на МКС

16:00 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон вернулись на Землю после самой длительной миссии по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Космонавты и астронавт вернулись со станции на борту корабля «Союз МС-25», который приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. К месту посадки направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.

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