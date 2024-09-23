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Telegram может по запросу раскрыть властям телефоны и IP-адреса нарушителей правил - Дуров

17:00 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сможет раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов. Он уточнил, что эта мера касается нарушителей правил Telegram и вводится чтобы удержать преступников от злоупотребления внутренним поиском мессенджера.

«Мы разъяснили, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — сказал Дуров, уточнив, что Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, приведя их к единообразию по всему миру.

В поиске Telegram были выявлены случаи злоупотребления для продажи нелегальных товаров, пояснил Дуров. Команда Telegram за последние недели удалила оттуда весь проблемный контент, добавил он, не уточнив, о чем идет речь.

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