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США передадут Киеву планирующие авиабомбы JSOW — Байден

14:12 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США решили передать Украине планирующие управляемые авиамбомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, я решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Ранее газета Politico писала, что администрация Байдена рассматривала возможность передачи Украине боеприпасов JSOW для применения с истребителей F-16.

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