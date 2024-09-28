Хакеры из-за утечек могли уже создать базу почти на всех россиян — эксперт
11:00 28.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совокупность всех утечек данных в России позволяет считать, что у хакеров уже есть база данных с информацией почти по каждому россиянину, рассказал ТАСС директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков. В дальнейшем эти данные могут использоваться для разных целей — обзвонов, атак и так далее.
«Я практически убежден. Было ведь немало утечек в сервисах доставки, в интернет-магазинах, в региональных государственных сервисах, в медицинских учреждениях. Если наложить одно на другое, то, действительно, получится близко к полной базе, по крайней мере, половозрелого населения страны», — ответил он на вопрос о существовании примерной базы всех россиян на основе утечек.
Более того, по его словам, сейчас каждую утечку хакеры пытаются монетизировать продажей данных, прежде чем использовать ее для нанесения репутационного ущерба компании и государству.
За 2023 год в России было зафиксировано 168 утечек данных, сообщал ранее Роскомнадзор. Ведомство оценило, что за тот год в сеть попало около 300 млн записей о россиянах. Это меньше, чем в 2022 году: после начала СВО в сеть утекли 600 млн записей. В то же время тогда утечек было немного меньше — около 140.
В начале 2024 года произошел инцидент, при котором в интернет попали 500 млн записей о россиянах, рассказывал ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. В целом же, по его данным на февраль, с начала года уже утекли примерно 510 млн записей.
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