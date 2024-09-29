Проект бюджета на 2025–2027 годы одобрен правительством РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. «Одобрить проект федерального закона „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“ и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в решении кабмина.

Согласно плану, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году. При этом доля ненефтегазовых поступлений увеличится до 73%.