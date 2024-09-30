Россия нарастит производство СПГ до более чем 100 млн тонн до 2035 г. — Цивилев

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, несмотря на растущее санкционное давление Запада на отрасль сжиженного природного газа (СПГ) страны, сохраняет планы нарастить производство СПГ до более чем 100 млн тонн к 2035 году. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго России Сергей Цивилев.

«В новой стратегии заложены планы по развитию СПГ-отрасли, по развитию новых СПГ-технологий. Сейчас точно сказать, сколько мы будем СПГ экспортировать в каждый конкретный год, сложно. Но план по производству мы сохраняем — более 100 миллионов тонн до 2035 года», — сказал он.