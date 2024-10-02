Помпео в беседе с пранкерами призвал предотвратить сотрудничество России и Китая

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) призвал предотвратить сотрудничество РФ и Китая и вернуть Москву «к европейской модели». Запись разговора опубликована в телеграм-канале пранкеров.

Пранкеры говорили с Помпео от лица африканского чиновника.

«Нам нужно предотвратить это», — сказал экс-госсекретарь США, отвечая на вопрос о сотрудничестве РФ и КНР и уходе Москвы от Запада.

«Если бы эта война прекратилась, мы бы начали возвращать Россию и убеждать их, что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем. Нам нужно вернуть русских к европейской, а не азиатской модели», — заявил Помпео.