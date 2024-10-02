Власти ФРГ в текущем году одобрили поставки вооружений на Украину на сумму в 7,1 млрд евро

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии за первые три квартала 2024 года одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму около 7,1 млрд евро. Об этом говорится в докладе по экспорту военной продукции за первые три квартала текущего года, который распространила пресс-служба Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

«По предварительным данным, за первые три квартала 2024 года были выданы разрешения на окончательный экспорт оборонных товаров на сумму почти 11 млрд евро. Из них порядка 7,2 млрд евро на оружие и около 3,8 млрд евро на продукцию оборонного назначения», — отметили в Минэкономики ФРГ. «Основной страной-получателем является Украина, для которой одобрен экспорт вооружений на сумму около 7,1 млрд евро», — подчеркнули в ведомстве. За аналогичный период прошлого года данный показатель составлял примерно 3,3 млрд евро.