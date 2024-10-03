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Шеф МАГАТЭ полагает, что ситуация на ЗАЭС с внешним энергопитанием ухудшается

22:35 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ситуация с внешним энергоснабжением Запорожской АЭС продолжает ухудшаться.

«Ситуация с внешним электроснабжением остается источником глубокой обеспокоенности. Потеря [подключения к] линии электропередачи 330 кВ на этой неделе показывает, что ситуация в этом отношении не улучшается, а наоборот», — говорится в сообщении на сайте агентства. По словам Гросси, на этой неделе ЗАЭС теряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи мощностью 330 кВ на 36 часов, подключение восстановили в среду вечером.

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