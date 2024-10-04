0
0
98
НОВОСТИ

18 украинских БПЛА сбиты за ночь над территорией России

09:00 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 18 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Ростовской областями и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено шесть БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 04.10.2024
Успешная операция Израиля против ядерных объектов Ирана практически нереальна — FT
0
75
09:20 04.10.2024
Новый премьер Японии заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ
0
106
09:05 04.10.2024
Подавленный дрон упал на территорию нефтебазы в Воронежской области
0
145
22:35 03.10.2024
Шеф МАГАТЭ полагает, что ситуация на ЗАЭС с внешним энергопитанием ухудшается
0
649
20:30 03.10.2024
До конца октября British Airways летать в Израиль не будет
0
704
19:20 03.10.2024
Премьер Словакии собирается сделать все возможное для восстановления отношений РФ и ЕС после окончания конфликта на Украине
0
773
18:30 03.10.2024
Иск против экс-генсека НАТО Столтенберга может привести его к пожизненному заключению - адвокат
0
1059
18:15 03.10.2024
Британия передаст Маврикию архипелаг Чагос, но военная база там останется
0
860
17:40 03.10.2024
Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара в ДНР
0
856
17:12 03.10.2024
Ливан не исключает никаких методов в борьбе с Израилем — посол в РФ
0
843

Возврат к списку