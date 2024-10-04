18 украинских БПЛА сбиты за ночь над территорией России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 18 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Ростовской областями и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено шесть БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области», — сообщили в российском военном ведомстве.