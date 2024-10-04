В Энергодаре взорван автомобиль сотрудника службы безопасности Запорожской АЭС, он погиб
12:00 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС погиб в результате подрыва его автомобиля в Энергодаре, сообщает Следственный комитет.
«4 октября 2024 года под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, припаркованное у дома на бульваре Каштанова в городе Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — говорится в сообщении.
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