Нобелевская премия по физике присуждена за открытия в сфере машинного обучения

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевская премия в области физики за 2024 год присуждена ученым из США и Канады Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за открытия в сфере машинного обучения. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Ученые стали лауреатами премии «за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей», говорится в мотивировочной части решения комитета.