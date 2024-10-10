Певец Игорь Корнилов выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

16:53

В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал певец и композитор Игорь Корнилов. Он пообщался с посетителями и сотрудниками центра, выступил перед потенциальными военнослужащими, а также гражданами, заключившими контракт с Минобороны РФ. «Я первый раз в этом центре. Для меня откровение, как все грамотно выстроено от начала подачи заявления. Мне даже удалось с психологом пообщаться. Меня поразил профессиональный и широкий подход к каждому человеку», – отметил артист.

Корнилов исполнил перед посетителями пункта несколько музыкальных композиций и пожелал военнослужащим удачи.



Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Пункт действует по будням с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, а в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Перед посещением пункта рекомендуется записаться онлайн на сайте mos.ru. На этом же портале можно найти список нужных для заключения контракта документов. Кроме того, консультации по поводу службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. На вопросы пользователей на тему службы по контракту отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.