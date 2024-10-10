Певец Игорь Корнилов выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
16:53 10.10.2024
В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал певец и композитор Игорь Корнилов. Он пообщался с посетителями и сотрудниками центра, выступил перед потенциальными военнослужащими, а также гражданами, заключившими контракт с Минобороны РФ. «Я первый раз в этом центре. Для меня откровение, как все грамотно выстроено от начала подачи заявления. Мне даже удалось с психологом пообщаться. Меня поразил профессиональный и широкий подход к каждому человеку», – отметил артист.
Корнилов исполнил перед посетителями пункта несколько музыкальных композиций и пожелал военнослужащим удачи.
Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Пункт действует по будням с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, а в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Перед посещением пункта рекомендуется записаться онлайн на сайте mos.ru. На этом же портале можно найти список нужных для заключения контракта документов. Кроме того, консультации по поводу службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. На вопросы пользователей на тему службы по контракту отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.
НОВОСТИ
- 17:40 10.10.2024
- Сигал заявил, что готов лично сражаться на стороне России в рамках СВО
- 17:12 10.10.2024
- Большинство поляков выступают за отправку украинцев призывного возраста на родину — опрос
- 17:00 10.10.2024
- Порядка 6 трлн рублей удалось спасти от мошенников благодаря блокировкам — Генпрокуратура
- 16:32 10.10.2024
- Профицит бюджета РФ за 9 месяцев обеспечен ростом нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
- 16:12 10.10.2024
- Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса с 2014 года
- 16:00 10.10.2024
- Нехватка внутривенных растворов вынуждает больницы в США откладывать операции — NBC
- 16:00 10.10.2024
- На желающих участвовать в саммите БРИКС оказывается давление, заявил Ушаков
- 15:32 10.10.2024
- Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Израилю
- 15:12 10.10.2024
- Путин расширил безвизовый режим на всех граждан Грузии
- 15:00 10.10.2024
- Путин очень активно пользуется одеждой российского производства — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать