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Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Зурабишвили

22:50 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили на голосование в конце ноября — начале декабря текущего года. Все зависит от даты первого заседания парламента нового созыва, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии.

«После того как мы получим больше 100 мест в парламенте, в начальных числах декабря или в конце ноября, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание, осуществится ее (Зурабишвили — прим. ТАСС) импичмент», — сказал Кобахидзе.

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