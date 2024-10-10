Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Зурабишвили

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили на голосование в конце ноября — начале декабря текущего года. Все зависит от даты первого заседания парламента нового созыва, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии.

«После того как мы получим больше 100 мест в парламенте, в начальных числах декабря или в конце ноября, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание, осуществится ее (Зурабишвили — прим. ТАСС) импичмент», — сказал Кобахидзе.