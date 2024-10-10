Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Зурабишвили
22:50 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили на голосование в конце ноября — начале декабря текущего года. Все зависит от даты первого заседания парламента нового созыва, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии.
«После того как мы получим больше 100 мест в парламенте, в начальных числах декабря или в конце ноября, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание, осуществится ее (Зурабишвили — прим. ТАСС) импичмент», — сказал Кобахидзе.
НОВОСТИ
- 21:05 10.10.2024
- В США у агентства по чрезвычайным ситуациям кончаются деньги
- 20:27 10.10.2024
- На фестивале «Маяк» победил фильм «Кончится лето»
- 20:20 10.10.2024
- Между странами БРИКС доля расчетов в долларах и евро ниже 30% - Силуанов
- 18:56 10.10.2024
- Сикорский: С 2018 по 2023 годы в МИД Польши утратили контроль над системой выдачи виз
- 17:40 10.10.2024
- Сигал заявил, что готов лично сражаться на стороне России в рамках СВО
- 17:12 10.10.2024
- Большинство поляков выступают за отправку украинцев призывного возраста на родину — опрос
- 17:00 10.10.2024
- Порядка 6 трлн рублей удалось спасти от мошенников благодаря блокировкам — Генпрокуратура
- 16:53 10.10.2024
- Певец Игорь Корнилов выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 16:32 10.10.2024
- Профицит бюджета РФ за 9 месяцев обеспечен ростом нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
- 16:12 10.10.2024
- Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса с 2014 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать