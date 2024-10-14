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НОВОСТИ

ВВП России за 8 месяцев вырос на 4,2% — Мишустин

16:12 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 4,2% за восемь месяцев текущего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на экспортном форуме «Сделано в России».

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, отечественная внешняя торговля продолжает динамично развиваться. По оценке Минэкономразвития, за восемь месяцев текущего года валовой внутренний продукт увеличился на 4,2%», — сказал он.

По словам Мишустина, в немалой степени это произошло благодаря трансформации экспорта, расширению сотрудничества с партнерами из дружественных государств. «Их доля в общем объеме внешнеторгового оборота постоянно растет», — указал глава российского кабмина.

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