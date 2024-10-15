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Байден обещал Дуде, что США всегда будут защищать Польшу

12:20 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден обещал польскому лидеру Анджею Дуде, что Соединенные Штаты всегда будут стоять на защите Польши. Об этом говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда «Война», которая вышла в свет во вторник.

Публицист рассказал о разговоре, который состоялся у него с Дудой в апреле в консульстве Польши в Нью-Йорке. Рассуждая о конфликте на Украине, президент Польши сказал автору книги, что «Байден пользуется стопроцентным доверием касательно обязательств, которые США взяли в отношении его страны». В качестве примера Дуда привел ситуацию в феврале 2022 года, перед началом российской специальной военной операции на Украине, когда США перебросили в Польшу 1,7 тыс. военнослужащих из элитных частей.

«Мы всегда будем защищать Польшу», — заверил Байден президента Польши в ходе телефонного разговора. Дуда сказал Вудворду, что для него это обещание «было крайне важно в эмоциональном отношении».

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