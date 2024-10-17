Алтайский курорт Сбера «Манжерок» готовится к зимнему сезону

12:55

Генеральный директор курорта Сбера «Манжерок» (Республика Алтай) Владимир Щербинин в интервью порталу «Горы России» рассказал о предстоящем зимнем сезоне.



Горнолыжный сезон на курорте будет открыт 30 ноября красивым шоу, сообщил Владимир Щербинин. «В этот день мы запустим новую канатную дорогу, еще одна откроется чуть позднее, увеличим длину горнолыжных трасс до 45 км, – рассказал он. – В этом сезоне мы расширили часть трасс, что значительно улучшит качество катания. Также мы внедрили новые технологии для обеспечения безопасности на склонах».

«В зимнем сезоне наши гости смогут посетить новые места досуга: первый этап алтайского Диснейленда — Парк семейных приключений, который откроет два объекта: родельбан и всесезонный тюбинг на 6 дорожек с траволатором. Также будет работать ресторан «Панорама 1020» на горе Малая Синюха, где гости смогут попробовать блюда из сезонных продуктов в авторском исполнении и насладиться видами Горного Алтая на открытой террасе», – добавил Владимир Щербинин.

Кроме того, «Манжерок» получил право принять чемпионат России по горнолыжному спорту в феврале 2025 года. «Это подтверждает качество и наших трасс, и того оборудования, которым будут пользоваться горнолыжники», – подчеркнул Владимир Щербинин.