НАТО нужно задуматься о своем негативном влиянии на безопасность Европы — МИД КНР

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призывает НАТО задуматься о своем влиянии на европейскую архитектуру безопасности и прекратить провоцировать блоковое противостояние. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы надеемся, что НАТО глубоко задумается о последствиях своих действий для архитектуры европейской безопасности и влиянии провоцирования блокового противостояния», — сказала она в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о вредном влиянии Пекина на европейскую безопасность. Мао Нин также призвала альянс «исправить свое неверное понимание Китая и перестать очернять КНР».

Ранее Рютте на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны стран НАТО выступил с утверждением, что Иран, Китай и КНДР вредят безопасности в Европе.