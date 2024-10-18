НАТО нужно задуматься о своем негативном влиянии на безопасность Европы — МИД КНР
13:05 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай призывает НАТО задуматься о своем влиянии на европейскую архитектуру безопасности и прекратить провоцировать блоковое противостояние. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Мы надеемся, что НАТО глубоко задумается о последствиях своих действий для архитектуры европейской безопасности и влиянии провоцирования блокового противостояния», — сказала она в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о вредном влиянии Пекина на европейскую безопасность. Мао Нин также призвала альянс «исправить свое неверное понимание Китая и перестать очернять КНР».
Ранее Рютте на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны стран НАТО выступил с утверждением, что Иран, Китай и КНДР вредят безопасности в Европе.
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