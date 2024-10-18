Сбер: Люди привыкли к очень хорошим цифровым сервисам, которые мы без государства сделать не можем

14:02

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин стал участником сессии «Цифровое будущее бюджета: технологии и эффективность», которая состоялась на Московском финансовом форуме. Он подчеркнул, что клиентам Сбера – и людям, и предприятиям – жизненно необходимы хорошие государственные сервисы. Чтобы сделать взаимодействие еще более быстрым и бесшовным, то есть незаметным для клиента, банк продолжает наращивать интеграцию с госсервисами.

Как отметил Александр Ведяхин, в 2020 году Сбер первым из банков подключился к сервису Банка России и Минцифры «Цифровой профиль». Четыре года спустя к нему подключен уже 71 банк. Граждане России дали 78 млн согласий на использование сервиса и применяют его, чтобы не заполнять данные вручную и предоставлять все необходимые документы в электронном виде. Сегодня в 18 банковских процессах Сбера по обслуживанию физлиц используется цифровой профиль, и количество доступных данных и сценариев взаимодействия постоянно растет.

«Что нужно улучшить? Нужно добавить проактивность, – отметил Александр Ведяхин. – Например, когда человек меняет паспорт, он не должен проверять, сменился ли он во всех системах, в том числе банковских, и предпринимать для этого какие-либо действия. Все должно происходить автоматически».

Оптимизировать любые процессы помогают системы на основе искусственного интеллекта (AI). AI, и прежде всего генеративный (GenAI), – технология уже не только будущего, но и настоящего. AI-агенты на основе больших языковых моделей, например модели Сбера GigaChat, уже позволяют решать широкий спектр задач в различных сферах деятельности, рассказал Александр Ведяхин. Так, они умеют самостоятельно решать конкретные задачи. Например, в Сбере применяется умный помощник клиентского менеджера, который подсказывает специалисту, какой продукт с наибольшей вероятностью пригодится его клиенту. В итоге удовлетворенность клиентов выросла, ведь теперь они сразу же получают актуальные именно для себя предложения.

По словам Александра Ведяхина, по итогам 2024 года Сбер может получить от использования искусственного интеллекта порядка 400-450 млрд руб. финансового эффекта. Это поможет банку выплатить акционерам больше дивидендов, половина которых поступит в бюджет страны.

«Вкладываться надо не только и не столько в технологии, сколько в человека, – подчеркнул Александр Ведяхин. – И государственный служащий должен быть очень продвинутым человеком. К сотрудникам, которые делают решения искусственного интеллекта, предъявляются высокие требования. Это большой вызов: как государству быть конкурентоспособным на этом очень динамично развивающемся рынке. И в интересах коммерческого сектора, чтобы государство было успешным, потому что люди привыкли к очень хорошим цифровым сервисам, которые мы без государства сделать не можем. Поэтому впереди нас ждет интересное, хорошее и однозначно успешное путешествие».

Московский финансовый форум – площадка для профессиональной дискуссии, сфокусированной на вопросах экономической политики и долгосрочной устойчивости финансовой системы страны. Организаторы мероприятия – Министерство финансов РФ и правительство Москвы. Главная тема форума в 2024 году – «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния». В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов власти, предприниматели, общественные деятели, а также эксперты в сфере финансов и экономики. Сбер – генеральный спонсор.