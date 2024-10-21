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Батарея комплексов ПРО THAAD армии США заступила на боевое дежурство в Израиле

10:05 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переброшенная в Израиль вооруженными силами США батарея комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) заступила на боевое дежурство. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Ожидается, что батарею будут обслуживать около 100 американских военнослужащих. Она усилит возможности ПВО и ПРО еврейского государства в случае ракетной атаки со стороны Ирана.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, «Хезболлах» и Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.

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