Сын основателя современного Сингапура назвал себя политическим беженцем

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Младший сын экс-премьера и основателя современного Сингапура Ли Куан Ю и брат экс-премьера Ли Сянь Луна — Ли Сянь Ян назвал себя политическим беженцем. Об этом он написал на странице в соцсети.

«Я политический беженец из Сингапура согласно Конвенции о статусе беженца 1951 года. В 2017 году мы с моей сестрой Ли Вэй Линг заявили: „Мы не доверяем Ля Сянь Луну как брату или лидеру“. Мы заявили, что опасаемся злоупотреблений сингапурских государственных органов против нас и наших семей. Я попросил убежища в 2022 году. <…> Они (власти Сингапура — прим. ТАСС) привлекли к уголовной ответственности моего сына, возбудили дисциплинарное производство против моей жены и начали фиктивное полицейское расследование, которое тянется уже много лет. Исходя из этих фактов, Великобритания установила, что я сталкиваюсь с вполне обоснованным риском преследования и не могу спокойно вернуться в Сингапур», — написал он.

Ли Сянь Ян подчеркнул, что для него получение убежища — это крайняя мера. Он заявил, что остается гражданином Сингапура и хочет вернуться домой, когда это будет возможно с точки зрения его безопасности.

Ли Сянь Ян — бывший бригадный генерал и экс-глава Управления гражданской авиации Сингапура, младший сын экс-премьера и основателя современного Сингапура Ли Куан Ю и брат экс-премьера Ли Сянь Луна.