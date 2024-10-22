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ГД вводит внесудебную блокировку сайтов, предлагающих незаконные услуги мигрантам

15:32 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, которые предлагают незаконные услуги по оформлению документов для нелегальных мигрантов.

Документ был внесен в Госдуму ранее в октябре в пакете с законопроектами, направленными на совершенствование миграционной политики. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.

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