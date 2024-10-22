Власти Украины разрешили одной авиакомпании выполнять грузовые рейсы из Киева и Львова в Прагу
18:30 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение от Госавиаслужбы страны на выполнение с 1 ноября грузовых авиарейсов из Киева и Львова в Прагу и обратно. Как следует из приказа, опубликованного на сайте службы, ожидается по семь рейсов в неделю по каждому направлению.
Авиакомпания Supernova Airlines имеет сертификат для выполнения только грузовых авиарейсов. Это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA («Новая почта»), которая занимается доставкой почты и грузоперевозками на Украине и за ее пределами.
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