Власти Украины разрешили одной авиакомпании выполнять грузовые рейсы из Киева и Львова в Прагу

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение от Госавиаслужбы страны на выполнение с 1 ноября грузовых авиарейсов из Киева и Львова в Прагу и обратно. Как следует из приказа, опубликованного на сайте службы, ожидается по семь рейсов в неделю по каждому направлению.

Авиакомпания Supernova Airlines имеет сертификат для выполнения только грузовых авиарейсов. Это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA («Новая почта»), которая занимается доставкой почты и грузоперевозками на Украине и за ее пределами.