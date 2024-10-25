ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2024 г. до 8-8,5%

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 6,5-7% до 8-8,5%, следует из пресс-релиза регулятора.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8-8,5%», — сообщил регулятор.

По данным ЦБ, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе.