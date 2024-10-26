Sky News Arabia утверждает, что РФ предупреждала Иран о готовящейся израильской атаке

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник сообщил, что Россия якобы предупреждала Иран о готовящемся израильском ударе за несколько часов до начала атаки.

Собеседник телеканала утверждает, что Москва предоставила Тегерану разведывательную информацию, свидетельствующую о наличии «американской и израильской военной активности». Источник назвал передачу этой информации частью сотрудничества России и Ирана, а также «мерой по снижению эскалации в регионе».