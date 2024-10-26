Sky News Arabia утверждает, что РФ предупреждала Иран о готовящейся израильской атаке
17:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник сообщил, что Россия якобы предупреждала Иран о готовящемся израильском ударе за несколько часов до начала атаки.
Собеседник телеканала утверждает, что Москва предоставила Тегерану разведывательную информацию, свидетельствующую о наличии «американской и израильской военной активности». Источник назвал передачу этой информации частью сотрудничества России и Ирана, а также «мерой по снижению эскалации в регионе».
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