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Роль США в конфликте на Ближнем Востоке становится ограниченной, а Израиля растет — NYT

21:20 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США постепенно утрачивают ведущую роль на Ближнем Востоке, в то время как Израиль все более определяет ход событий в регионе. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT), которая описывает происходящие изменения как «кардинальный сдвиг».

В публикации отмечается, что Вашингтон долгое время считал себя ключевым игроком на Ближнем Востоке, «действуя смело, хотя и не всегда успешно». Однако сейчас, когда Израиль наносит удары по объектам «Хезболлах» в Ливане, ХАМАС в секторе Газа и объектам в Иране, «президент [Джо] Байден обнаруживает, что его влияние сильно ограничено», указывается в материале. NYT пишет, что Израиль прислушался к предупреждениям США не наносить удары по ядерным объектам или нефтедобывающим предприятиям в Иране. Однако более амбициозные инициативы, такие как переговоры о прекращении огня с участием США, «не привели к прорыву».

Соединенные Штаты по-прежнему не предложили и не реализовали всеобъемлющий план, который позволил бы вывести Ближний Восток из конфликта, подчеркивается в публикации. «Не похоже, что они [Соединенные Штаты] имеют большое влияние на израильского лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху», пишет издание.

Эксперт по Ближнему Востоку Университета Джонса Хопкинса Вали Наср считает, что такие «соперники США, как Китай и Россия, обращают внимание на неспособность Вашингтона» сдерживать Израиль и разрастание конфликта в регионе в целом. Кроме того, он предупреждает, что увеличение масштабов конфликта на Ближнем Востоке неизбежно втянет в него США.

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