Госдума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ
16:32 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.
Как отметил в своем заключении профильный комитет Госдумы по просвещению, установленный в настоящее время порядок проведения ЕГЭ «гарантирует единые подходы к определению уровня освоения образовательных программ и качеству подготовки обучающихся в разных субъектах РФ, дает гарантию объективности результатов экзаменов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании и отбора абитуриентов в высшие учебные заведения вне зависимости от региона проживания и населенного пункта».
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