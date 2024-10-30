Госдума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Как отметил в своем заключении профильный комитет Госдумы по просвещению, установленный в настоящее время порядок проведения ЕГЭ «гарантирует единые подходы к определению уровня освоения образовательных программ и качеству подготовки обучающихся в разных субъектах РФ, дает гарантию объективности результатов экзаменов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании и отбора абитуриентов в высшие учебные заведения вне зависимости от региона проживания и населенного пункта».