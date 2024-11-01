0
0
45
НОВОСТИ

Британский словарь Collins назвал brat словом 2024 года

12:20 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словарь Collins, который публикуется в Глазго (Шотландия), назвал brat словом уходящего года. Об этом говорится в сообщении на сайте словаря.

В нем отмечается, что это слово в 2024 году получило новое значение, а именно «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением» к чему бы то ни было. Слово brat стало одним из самых популярных слов этого года благодаря альбому британской певицы Charli XCX.

«Это не просто успешный альбом, это культурный феномен, который нашел отклик у людей по всему миру, а brat summer стало эстетикой и образом жизни», — отметили составители словаря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 01.11.2024
На Байконуре задержаны француз и немец, пытавшиеся сфотографировать ракету — источник
0
105
12:00 01.11.2024
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар беспилотника ВСУ
0
112
11:32 01.11.2024
Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» вышел в первый дальний поход
0
162
11:20 01.11.2024
Санкции США против компаний Индии усилят напряженность в отношениях двух стран — СМИ
0
198
11:05 01.11.2024
В этом году российские приставы взыщут с должников более 1 трлн рублей — глава ФССП
0
189
11:00 01.11.2024
БПЛА упал на территории нефтебазы на Ставрополье
0
208
10:32 01.11.2024
Микротрещина на оборудовании реактора ЗАЭС устранена
0
260
10:20 01.11.2024
США и НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов — Патрушев
0
316
10:05 01.11.2024
В Польше ответили на упреки Зеленского по поводу непредоставления военной помощи
0
350
10:00 01.11.2024
Вице-премьер Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен
0
319

Возврат к списку