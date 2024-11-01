Британский словарь Collins назвал brat словом 2024 года

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словарь Collins, который публикуется в Глазго (Шотландия), назвал brat словом уходящего года. Об этом говорится в сообщении на сайте словаря.

В нем отмечается, что это слово в 2024 году получило новое значение, а именно «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением» к чему бы то ни было. Слово brat стало одним из самых популярных слов этого года благодаря альбому британской певицы Charli XCX.

«Это не просто успешный альбом, это культурный феномен, который нашел отклик у людей по всему миру, а brat summer стало эстетикой и образом жизни», — отметили составители словаря.