Целью слов о подтасовке выборов в Грузии является силовая смена власти — спикер парламента

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дезинформация о том, что парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы, направлена на смену власти в стране силовым путем. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Частью дезинформации [о выборах] являются методы гибридной войны, нападки на выборы в Грузии и демократию, для того чтобы в обход демократии произошла смена власти силой, а не демократичным путем и волей народа. Мы видим, что ни за одной дезинформацией не стоят никакие факты и доказательства», — заявил Папуашвили на брифинге.