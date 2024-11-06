Победа Трампа вызвала тревогу и «мрачную решимость» в Киеве — Politico

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина со смесью страха и мрачной решимости отреагировала на новость о возможной победе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщило издание Politico.

По его словам, «украинцы со смесью тревоги и мрачной решимости отреагировали на новость о том, что Дональд Трамп, вероятно, будет переизбран на второй срок». Как пишет издание, в Киеве поняли, что им придется обратиться за помощью к другим странам Запада.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что возможная победа Трампа на выборах создаст еще больше неопределенности в отношении Украины.

Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта и должен был предотвратить его начало. Он назвал Зеленского одним из величайших продавцов, которых он когда-либо видел, которому удавалось после каждого визита в США выбивать по $100 млрд.