Риски в экономике РФ будут нивелированы ростом производительности труда — Новак

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нивелирование рисков в экономике РФ будет обеспечено ростом производительности труда, причем не только в промышленности, но и в госуправлении и социальной сфере. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Во многих отраслях наблюдается дефицит кадровых ресурсов. И отдельная задача, которая стоит с тем, чтобы нивелировать эти риски, как подготовка кадров, высокопрофессиональных, именно по тем отраслям, которые необходимы и будут более высокими темпами расти, так и обеспечить рост производительности труда за счет внедрения новых современных технологий, автоматизированных систем управления, обновления технологических процессов, современных вычислительных технологий и программного обеспечения», — сказал Новак.