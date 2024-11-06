0
0
0
НОВОСТИ

Риски в экономике РФ будут нивелированы ростом производительности труда — Новак

16:12 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нивелирование рисков в экономике РФ будет обеспечено ростом производительности труда, причем не только в промышленности, но и в госуправлении и социальной сфере. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Во многих отраслях наблюдается дефицит кадровых ресурсов. И отдельная задача, которая стоит с тем, чтобы нивелировать эти риски, как подготовка кадров, высокопрофессиональных, именно по тем отраслям, которые необходимы и будут более высокими темпами расти, так и обеспечить рост производительности труда за счет внедрения новых современных технологий, автоматизированных систем управления, обновления технологических процессов, современных вычислительных технологий и программного обеспечения», — сказал Новак.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
8987
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9393
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
8840
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9079
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
8986
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9020
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
8969
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9017
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
8932
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
8906

Возврат к списку