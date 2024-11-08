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НОВОСТИ

Рост экономики РФ по итогам 2024 года составит 3,9% — Новак

13:05 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост экономики РФ по итогам 2024 года составит 3,9%, а к 2027 году экономика страны вырастет по отношению к текущему году на 13%. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на пленарном заседании Русского экономического форума.

«Хочу отметить, что в прошлом году темпы роста нашей экономики составили 3,6%, а в этом году мы ожидаем где-то 3,9%. К 2027 году, если брать по отношению к 2024 году, с учетом 2024 года, мы должны выйти где-то на 13%. Темпы роста увеличить для того, чтобы достичь поставленной цели, чтобы обеспечить устойчивое развитие нашей экономики, и обеспечить трансформацию экономики», — сказал Новак.

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