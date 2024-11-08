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НОВОСТИ

Российские войска перерезают трассу Запорожье — Курахово, сообщил Рогов

17:12 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Российской Федерации в нескольких направлениях движутся в сторону трассы Запорожье — Курахово. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Идут активные наступательные действия на нескольких участках по перерезанию трассы Запорожье — Курахово. Это лишит боевиков ВСУ в Курахово возможности контролировать данный населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и все остальным», — сказал он.

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