Спецслужбы Европы все менее охотно сотрудничают с разведкой Киева — ФСБ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы европейских стран все менее охотно идут на сотрудничество в операциях с украинской военной разведкой, о чем свидетельствует пресеченная попытка Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины организовать угон вертолета ВКС России. Об этом в видеокомментарии, распространенном ЦОС ФСБ, сообщил анонимный сотрудник ведомства.

«С учетом складывающейся на Украине ситуации спецслужбы европейских государств с меньшим желанием идут на проведение совместных с украинской разведкой операций, опасаясь имиджевых потерь», — отметил он.

«В данном случае вначале предполагалось вывезти семью военнослужащего на Украину через Польшу либо Латвию, но в последующем в качестве партнера по операции украинская разведка выбрала украинские спецслужбы, — заметил он. — В Молдове ГУР чувствует себя свободно, особо не считаясь с мнением местных партнеров. Отсюда и маршрут, по которому должна была выехать за границу семья летчика — транзитом через Турцию в Кишинев и оттуда на территорию Украины».

«Мы продолжаем фиксировать попытки украинской военной разведки организовать угон российской авиационной техники. Методы прежние — подкуп, шантаж, вывод членов семьи военнослужащего за границу, когда они, по сути, станут заложниками в руках украинских спецслужб», — заявил он.

«Чувствуя поддержку своих западных кураторов, прежде всего со стороны британских спецслужб, для демонстрации своей мнимой эффективности и оправдания затрачиваемых финансовых средств украинские спецслужбы готовы идти даже на убийство российских граждан, в том числе путем их отравления», — добавил сотрудник ФСБ.