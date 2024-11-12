Президент ФРГ одобрил проведение досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля 2025 года

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил дату проведения досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года в случае, если депутаты Бундестага откажут в доверии правительству канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщила журналистам представитель главы государства.

«По оценке на текущий момент он считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой проведения новых выборов», — отметила она. Перед этим Штайнмайер принял в своей резиденции, дворце Бельвю, председателей фракций правящих фракций — Рольфа Мютцениха (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ), Бритту Хассельман и Катарину Дрёге («зеленые»), а также главу фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.