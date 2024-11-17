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НОВОСТИ

Пентагон отказался от комментариев по поводу снятия ограничений на использование дальнобойного оружия США по территории РФ

22:30 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о снятии ограничений на использование американского дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Пентагона.

«На данный момент мы отказываемся от комментариев», — заявил он.

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