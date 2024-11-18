Турция закрыла воздушное пространство для самолета президента Израиля — Sabah

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не дала разрешение на пролет через свое воздушное пространство самолету президента Израиля Ицхаку Герцогу в Баку для участия в климатической конференции ООН. Эту информацию газете Sabah подтвердили источники во властных турецких структурах.

«Основная причина неучастия президента Израиля в климатической конференции ООН — отказ Турции выдать разрешение на пролет через ее воздушное пространство», — пишет издание.

Ранее о закрытии воздушного пространства для самолета президента Израиля сообщил азербайджанский портал Caliber со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД Азербайджана.

Канцелярия президента Израиля в минувшую субботу сообщила, что визит Герцога в Азербайджан был отменен «по соображениям безопасности».