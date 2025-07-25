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Существующие долгосрочные прогнозы по уровню Каспия ненадежны — глава Минприроды РФ

13:32 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прикаспийским государствам необходимо построить эффективную модель для создания прогноза по уровню Каспийского моря, обмеление которого продолжается с 1990-х годов. Сделанные ранее и нынешние долгосрочные прогнозы ненадежны, заявил в ходе Международной экологической конференции министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«За более чем столетний период научных подходов к этой проблеме сбываются прогнозы небольших периодов времени, нескольких лет. Тогда как прогнозы на десятилетия, к сожалению, являются ненадежными. Поэтому всем прикаспийским государствам нужно построить эффективную модель, которая сможет обеспечить прогноз изменения уровня Каспийского моря», — сказал Козлов.

Он уточнил, что необходимо сформировать краткосрочный прогноз на период 1-3 лет, среднесрочный на период 5-15 лет и долгосрочный на 20 и более лет. Сейчас, по словам Козлова, формируется комплексная программа по изучению изменений уровня Каспийского моря для принятия мер по минимизации возможных негативных последствий. В результате планируется создать методику оценки будущих изменений уровня моря и социально-экономических эффектов этих изменений. Министр подчеркнул, что проблема обмеления Каспия касается большого списка государств, и российские ученые готовы сотрудничать с зарубежными коллегами по этой теме.

Уровень Каспийского моря опустился ниже минимального за весь период наблюдений, он составляет менее минус 29 м по балтийской системе высот, сообщали ранее ТАСС в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990-х годов, оно происходило на фоне уменьшения годового стока Волги, являющейся основным источником воды в море.

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