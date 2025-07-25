Ученые фиксируют повышение концентрации трифторуксусной кислоты в осадках — Nature
12:32 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исследователи обнаруживают в осадках повышенную концентрацию синтетического химического вещества — трифторуксусной кислоты (ТФУК). Об этом сообщается в статье британского научного журнала Nature.
По всему миру это вещество обнаруживают в озерах и реках, бутилированной воде, зерновых культурах, печени животных, а также в крови и моче человека. В исследовании говорится, что за последние четыре десятилетия уровень содержания ТФУК повысился в 5-10 раз в листьях и иглах деревьев в Германии. Исследователи также установили рост содержания ТФУК во льдах канадской Арктики и в грунтовых водах в Дании.
В статье утверждается, что кислота попадает в окружающую среду путем утечек во время химических исследований, выбросов во время промышленного производства и строительства.
Трифторуксусная кислота относится к группе «вечных химикатов» или ПФАС. Несмотря на то, что подобные химические вещества могут нести вред здоровью человека, опасность для организма от ТФУК является предметом споров среди ученых. В 2024 году два немецких федеральных агентства обратились в Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) с требованием маркировать ТФУК как токсин. Многие европейские ученые также поддерживают запрет на все ПФАС, включая трифторуксусную кислоту.
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