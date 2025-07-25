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НОВОСТИ

Зеленский заявил, что договорился о продаже украинских дронов США на $10-30 млрд

13:20 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский утверждает, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о продаже Вашингтону украинских дронов, сумма сделки составит до $30 млрд.

«С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на $10-30 млрд», — приводит его слова с пресс-конференции агентство РБК-Украина.

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