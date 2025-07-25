Черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ночь с 24 на 25 июля т. г. в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника», — сказали в ведомстве.