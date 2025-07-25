0
0
180
НОВОСТИ

Черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ

13:05 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ночь с 24 на 25 июля т. г. в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 25.07.2025
Меморандумы РФ и Украины противоположны, их нельзя сблизить в одночасье — Песков
0
50
14:00 25.07.2025
Банк России понизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых
0
79
13:32 25.07.2025
Существующие долгосрочные прогнозы по уровню Каспия ненадежны — глава Минприроды РФ
0
143
13:20 25.07.2025
Зеленский заявил, что договорился о продаже украинских дронов США на $10-30 млрд
0
182
13:00 25.07.2025
Украине отведена роль буферного государства между Западом и РФ — Орбан
0
188
12:32 25.07.2025
Ученые фиксируют повышение концентрации трифторуксусной кислоты в осадках — Nature
0
226
12:20 25.07.2025
Киргизия передала Республике Алтай трех снежных барсов для укрепления популяции
0
220
12:05 25.07.2025
США выделили Польше $4 млрд военных кредитов
0
255
12:00 25.07.2025
При взрыве газа в жилом доме в Саратове погибли три человека
0
261
11:32 25.07.2025
Россия в I полугодии 2025 года увеличила экспорт водки более чем на треть
0
273

Возврат к списку