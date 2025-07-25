Спасатели нашли живого мужчину под завалами дома в Саратове, где произошел взрыв газа

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили живого мужчину под завалами жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа, передает корреспондент ТАСС.

«39 лет, дышит, находился на кухне», — сообщил спасатель, обнаруживший мужчину.

Один из спасателей забрался в квартиру, где находится пострадавший, сообщает корреспондент ТАСС с места ЧП.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома по улице Блинова, 2, в Саратове произошел утром в пятницу. По предварительным данным, погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок. Под завалами могут находиться люди, в оперативных службах не исключили повторного обрушения частично разрушенного жилого дома.