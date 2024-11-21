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Либерализм с приходом Трампа отступил, но может вернуться еще более опасным — Сурков

13:05 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Либеральная идеология столкнулась с кризисом и отступила на Западе — о чем свидетельствует грядущий приход к власти в США Дональда Трампа. Однако либерализм еще может вернуться — и еще более опасным, считает бывший помощник и спецпредставитель президента РФ по Украине Владислав Сурков.

В колонке для издания «Актуальные комментарии» политик отмечает: «Исторический либерализм, совершив великую и действительно важную работу, освободив негров, женщин, крепостных, пролетариев, освободив практически всех почти от всего, но не желая остановиться на достигнутом, начал копаться в свободном обществе, выискивая, кого бы еще „освободить“.

«И в этих поисках забрел в самые темные закоулки, где пряталось все самое извращенное, постыдное», — указывает Сурков на переход к риторике о защите сексуальных меньшинств. И, по его оценке, «не справляясь с реальными проблемами (миграция, демографические сдвиги, преступность, бедность)», либеральные страны «переключились на надуманные и шумные разговоры о сексе». Итог — с приходом в американский Белый дом Трампа и миллиардера Илона Маска «либерализм повержен, причем на своем поле — в США».

По мнению Суркова, одна из причин таких сдвигов — тот факт, что одна из ключевых ценностей либерализма — свобода — «перестала быть ценной». «Теперь быть свободным означает быть, как все. Это скучно», — отмечает политик и добавляет, что свобода в широком понимании стала «обыденна, поэтому никому до нее нет дела». «Это и толкнуло либеральную мысль к целям фиктивным, к делам бессмысленным», — заключает он.

«Возникает соблазн пожить без свободы, вдруг станет веселее», — указывает Сурков, но напоминает о «рефлексе свободы»: «Рефлекс никуда не денешь, он рано или поздно сработает». «Так что, либерализм, к сожалению, вернется. Под своим именем или под чужим, — подытоживает политик. — Либерализм вернется закаленный унижением, поумневший, сексуально неозабоченный. Опасный».

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