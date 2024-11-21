Силы РФ водрузили российский флаг в центральной части Курахова в ДНР — Рогов
13:20 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские подразделения водрузили первый российский триколор, продвинувшись в центральную часть города Курахова в ДНР. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска водрузили первый российский флаг в центральной части Курахова на высоте западнее Урожайной улицы, северная часть которой под контролем сил РФ», — сказал Рогов.
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