Германия ожидает, что страны — партнеры по ЕС будут принимать больше беженцев с Украины

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Германии рассчитывают, что в случае новых волн беженцев с Украины их будут распределять в Евросоюзе иначе, чем было ранее, и партнеры Берлина по блоку будут принимать больше украинских граждан. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

В интервью редакционному объединению RND она отметила, что Германия вместе с соседними Польшей и Чехией приняла 54% всех украинских беженцев, оказавшихся в ЕС после начала военного конфликта. Министр добавила, что активно сотрудничает с коллегами из этих двух стран ввиду того, что из-за разрушения инфраструктуры на Украине существуют опасения нового притока беженцев.

Фезер подчеркнула, что в этой связи Германия активно поставляет Украине гуманитарную помощь. «Если, несмотря на это, случится так, что украинцы снова будут бежать на Запад, то их следует распределять в ЕС иным образом. Тогда другие страны должны принимать больше беженцев, чем раньше», — заявила министр, отвечая на вопрос, ожидает ли она нового притока беженцев «ввиду угрозы поражения» Украины.

По данным статистической службы Евростат, в странах ЕС сейчас находится 4,2 млн украинских беженцев, которые пользуются правом временной защиты, предоставленным им решением Еврокомиссии в марте 2022 года. Наибольшее число украинских беженцев зафиксировано в Германии — 1,3 млн человек, на втором месте Польша — 0,98 млн, на третьем Чехия — 0,38 млн.